Sogar von der Polizei gab es Lob für die Salzkammergut-Trophy

Der Sieg bei der respekteinflößenden A-Strecke der Salzkammergut-Trophy ist erstmals seit zwölf Jahren wieder an einen österreichischen Sieger gegangen: Der Tiroler Mountainbiker Philip Handl benötigte für die 209 Kilometer und knapp 7000 Höhenmeter 9:22:31 Stunden und damit um 6:40 Minuten weniger als der Niederneukirchner Lukas Kaufmann.

"Das ist emotional, weil die Trophy bedeutet mir echt viel", sprach Handl von einem großen Prestigeerfolg. "Es gibt zwar keine UCI-Punkte (Weltranglistenpunkte, Anm.) und kein Preisgeld, aber hier geht’s einfach ums Radlfahren. Deswegen liegt mir die Trophy so am Herzen", sagte Handl, der nach zwei Podestplätzen endlich ganz oben steht. Die entscheidende Attacke gegen Kaufmann lancierte er auf dem Hallstätter Salzberg, dem steilsten Streckenabschnitt.

Bei den Damen ging die Teufelstrophäe erneut an eine Österreicherin: Nachdem die Dominatorinnen der vergangenen Jahre, Sabine Sommer und Barbara Mayer, heuer andere Strecken in Angriff nahmen, war der Weg frei für die Tirolerin Bianca Somavilla, die sich in 11:52:33 Stunden vor der Ungarin Anna Bicskei behauptete. Auf der B-Strecke (126,8 Kilometer/3758 Höhenmeter) gingen die Siege an die Tschechin Milena Kalasova und den Tiroler Karl Markt.

Die Organisatoren hatten nicht nur wegen der mehr als 3500 Starter aus 32 Nationen Grund zum Jubeln. "Unser wichtigster Helfer war sicher Petrus", spielte Trophy-Sprecher Karl Posch auf das wunderschöne Wetter an. Zwar machte die Hitze einigen zu schaffen, jedoch verlief das größte Mountainbikerennen Österreichs ohne nennenswerte Zwischenfälle. "Der Polizeikommandant meldete, dass es die ruhigste Trophy seit sicher zwanzig Jahren war", sagte Posch. Auch auf der Strecke blieben gröbere Unfälle diesmal aus. Die laue Nacht spielte den Feierwütigen in die Karten. Darunter war auch Thomas Gschwandtner. Der Keramikkünstler, der die Trophäen fertigt, ist dem Trophy-Publikum besser bekannt als imposant verkleideter Teufel. Als solcher heizt er untertags den Fahrern auf der Strecke ein und abends den Partygästen im Festzelt.

Mehr zum Thema Salzkammergut Diese Salzkammergut-Trophy geriet zur Hitzeschlacht BAD GOISERN. Temperaturen von bis zu 37 Grad forderte den Mountainbike-Marathon-Teilnehmern alles ab. Diese Salzkammergut-Trophy geriet zur Hitzeschlacht

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.