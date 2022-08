Sogar Radar steht für die Rad-Asse in Braunau still

Schnellfahren ausnahmsweise erlaubt – in der Braunauer Innenstadt kreist am Samstag (ab 16 Uhr) beim Rad-Kriterium die heimische Elite um die Ringstraße, in der 30er-Zone wird dafür sogar die Radarbox zeitweilig ausgeschaltet. "Die würde sonst andauernd auslösen", sagt mit Erwin Hörtl jener Mann, der die Braunauer Radsporttage vor 22 Jahren ins Leben gerufen hat.

Für die Damen geht es bei den rasanten 30 Runden zu je 1,23 Kilometern um Bundesliga-Punkte, am Sonntag (ab 11) werden diese dann auch an die Herren vergeben. Auf dem traditionellen Kurs über mehrere Runden (140,4 Kilometer) mit Start und Ziel am Schlossberg in Ranshofen gesellen sich zu den österreichischen Continental-Mannschaften auch Teams aus Deutschland und Tschechien.

Gogl wieder auf dem Rad

Der bei der Tour de France schwer gestürzte Michael Gogl saß sieben Wochen nach seinem Unfall, bei dem er sich Becken und Schlüsselbein brach, gestern erstmals wieder auf dem Rad. "Das war ein unbeschreiblich gutes Gefühl", sagte der Wolfsegger.

Der Spanier Marc Soler (UAE) holte gestern im Sprint einer Ausreißergruppe den Sieg bei der fünften Etappe der Vuelta, das Rote Trikot von Primoz Roglic (Jumbo) übernahm einer seiner Fluchtkollegen, der Franzose Rudy Molard (Groupama). Gregor Mühlberger (Movistar) wurde starker Neunter.

Den Prolog der Deutschland-Tour in Weimar gewann gestern Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna (Ineos).