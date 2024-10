Sofia Polcanova: "Ich glaube daran, dass Papa mir geholfen hat"

Nachdem Sofia Polcanova das gestrige Finale der Tischtennis-EM gegen ihre gute Freundin Bernadette Szöcs (Rou) mit 4:1 gewonnen hatte, schaute sie mit Freudentränen in den Augen in Richtung Hallendecke respektive Himmel. "Ich habe zu meinem Papa Danke gesagt", dachte die Linzerin an ihren 2015 an Krebs verstorbenen Vater Mihail. Dieser hatte vor gut 16 Jahren mit seiner kleinen Tochter den Sprung von Chisinau nach Linz gewagt, um seiner Sofia ein besseres Leben zu ermöglichen.