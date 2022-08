Sofia Polcanova: "Glaubst du etwa, ich habe jetzt Urlaub?"

Sofia Polcanova kam aus dem Händeschütteln und Fotosmachen nicht mehr heraus. Zwei Tage nach ihrem Einzel-Europameistertitel in München, von wo sie auch Doppelgold und Mixed-Bronze mit nach Hause nahm, wurde die 27-Jährige am Dienstag in Linz empfangen. Im Promenadenhof stellte sich eine ganze Reihe politischer Würdenträger an, um die erste österreichische Tischtennis-Europameisterin seit 2005 (Liu Jia) zu beglückwünschen.