So viel Preisgeld erspielte Dominic Thiem im Jahr 2019

Dominic Thiem hat im Finish des Jahres sein Preisgeld in gewaltige Höhen geschraubt. Auch wenn er am Sonntag bei den ATP-Finals die 1,35 zusätzlichen Millionen Dollar für den Finalsieg verpasst hat: 2019 war auch in Sachen erspieltem Salär ein Rekordjahr für den 26-Jährigen. 7,13 Millionen Dollar aus Preisgeld - und aus dem Bonuspool kommen Ende Jänner 2020 noch einmal 706.000 Dollar hinzu.

Die Association of Tennis Professionals (ATP) verteilt per Ranking nach den ATP-Finals an die zwölf besten Spieler aus einem Bonuspool Gelder. Einerseits muss man diverse Commitments bei Turnieren wie Sponsoren- und Promotion-Termine erfüllen, andererseits entweder 8 oder 7 der Masters-Series-Turniere spielen. Im Falle Thiem, der ja in Cincinnati erkrankt passen musste, sind es sieben. Als Vierter im ATP-Abschlussranking erhält er 706.000 US-Dollar. Hätte er in Cincinnati spielen können, wären es beispielsweise 882.000 gewesen.

Mit den 7,84 Millionen Euro hat Thiem fast ein Drittel seines Gesamteinkommens an Preisgeldern erspielt und hält nun bei 22,13 Millionen Dollar Karriere-Preisgeld.

