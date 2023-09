"Schmutzkübelkampagne": So reagiert das ÖOC-Präsidium auf die Anzeige

Gemäß den am Donnerstagabend bekanntgewordenen Vorwürfen sollen Mennel und Stoss bei der Deckung der Verluste der Crowdfunding-Plattform "I believe in you" ihre statutenmäßigen Rechte im ÖOC überschritten haben (Details dazu im Link unten).

Freitagmittag reagiert das ÖOC-Präsidium in einer Aussendung auf die Vorwürfe:

"Unter dem Deckmantel der Anonymität, wollen einige wenige dem Sport und unserer olympischen Familie den größtmöglichen Schaden zufügen. Sie wollen ihre eigenen Machtinteressen mit allen Mitteln durchsetzen und demokratische Entscheidungen aushebeln. Dazu haben sie mittels eines Anwalts eine haltlose Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht, in der sie unseren Generalsekretär der Untreue und das Präsidium der Beihilfe zu dieser beschuldigen. Wir versichern Ihnen, dass alle diese Vorwürfe haltlos sind und sich in Schall und Rauch auflösen werden. Was jedoch bleibt, ist der Schaden am Sport und damit an den Athlet:innen. Doch das ist diesen Menschen völlig gleichgültig."

Die Sachverhaltsdarstellung wird demnach als "haltlos" bezeichnet, sehr wohl wird in der gleichen Aussendung eingangs angemerkt: "Leider liegt dem ÖOC-Präsidium die Sachverhaltsdarstellung bis dato nicht vor und deshalb bitten wir um Verständnis, dass wir uns dazu noch nicht im Detail äußern können."

Weiters ist von einer "Schmutzkübelkampagne" und vom Stellen an den "Medienpranger" geschrieben. Anstelle einer (offenbar nicht möglichen) sachlichen Aufarbeitung beschränkt sich das ÖOC in dem Schreiben darauf, die Glaubwürdigkeit der Kommunikatoren zu minimieren.

Unterzeichnet ist das Schreiben von Karl Stoss sowie den Präsidiumsmitgliedern Elisabeth Max-Theurer, Peter Schröcksnadel und Otto Flum.

