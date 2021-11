Gold, Silber, Bronze – was nach Medaillenzeremonie klingt, sind die Kategorien der Corona-Bubbles beim Upper Austria Ladies. Ungeimpfte Tennisspielerinnen durften zwar dank einer Übergangsbestimmung im Turnierhotel "Courtyard by Marriott" einchecken, das dortige Restaurant ist für sie aber Tabuzone. Das Zimmerservice garantiert Speis und Trank, der externe Bewegungsspielraum beschränkt sich auf Training und Matches in der TipsArena. "Die Drähte sind heißgelaufen.