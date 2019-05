"So klar ist die Favoritenrolle nicht"

In der Sporthalle Walfersam wird heute die Basketball-Bundesliga-Finalserie mit dem ersten Duell zwischen Hausherr Kapfenberg und den Gmunden Swans eingeläutet (live auf Sky Austria, ab 19 Uhr). TV-Experte Markus Pargfrieder aus Linz sieht keine "gmahde Wiesn" für die Steirer. Der Ex-Profi im OÖN-Gespräch.

OÖN: Was erwarten Sie sich von diesem Endspiel?

Markus Pargfrieder: Zuerst einmal muss ich schon sagen, dass diese Paarung für mich doch sehr überraschend kommt. Eigentlich hätte ich Kapfenberg gegen Oberwart viel eher auf meiner Liste gehabt. Oberwart war das Team der Stunde, war zuletzt daheim de facto unbesiegbar, sie haben den wertvollsten Spieler der Saison, den Trainer und den Youngster des Jahres in ihren Reihen. Und die Gmundner Leistung im Viertelfinale gegen Traiskirchen war auch wenig berauschend. Doch auf einmal sind sie wieder voll da. Von Gmunden weiß man diese Saison einfach nicht so recht, was man bekommt.

Sie sprechen die vielen Aufs und Abs an.

Das ist völlig untypisch eigentlich für Gmunden, so launig kennt man das Team nicht. Auch dass man unter der Saison den Trainer immer wieder infragestellt, dann aber wieder den Rücken stärkt, ist doch eine Art und Weise, wie sie so in den früheren Jahren nicht war.

Glauben Sie, dass es dort nach dieser Saison zu Änderungen kommt?

Fakt ist, dass es heuer ein Team mit zahlreichen Überraschungseiern ist. Vor allem die Legionäre haben mich bisher nicht überzeugt, in der Vergangenheit hatte man immer zumindest einen, auf den man sich voll und ganz verlassen konnte. Torrion Brummitt ist zwar ein braver Raufer, aber für zehn bis 15 Punkte gut. Devin White schwankt zwischen 25 und zwei, je nach Tagesform. Chance Murray zwischen 14 und null. Thilo Klette ist körperlich leider im Eck. Bei manchen Partien beißt er halt die Zähne zusammen und holt alles aus sich heraus, wie zuletzt etwa im heroischen Cup-Halbfinale. Enis Murati ist für mich auch nicht der klassische Go-to guy. Alles in allem wären die Swans eigentlich nicht das Team heuer, mit dem man im Finale gerechnet hat.

Ist für Sie deswegen Kapfenberg klarer Favorit?

So klar ist die Favoritenrolle nicht, wenngleich sie natürlich bei den Bulls liegt. Kapfenberg lebt von seiner physischen und konzentrierten Defense. Aber auch Gmunden kann das ähnlich spielen. Wenn sie den Rhythmus der Bulls brechen können, ist viel möglich. Psychologisch liegt der Vorteil meiner Meinung nach bei Gmunden. Die Swans haben auswärts in Spiel eins einmal ein Freispiel, die Kapfenberger als Heimmannschaft durchaus Druck. Wenn du es schaffst, mit 1:1 aus Kapfenberg in die erste Heimpartie zu gehen, dann ist vieles möglich.