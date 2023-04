"So kann man im Play-off nichts gewinnen"

Die OCS Swans Gmunden müssen sich nach der 80:83-Niederlage in Kapfenberg und dem damit verbundenen 1:1-Ausgleich im Basketball-Best-of-5-Viertelfinale heftige Kritik gefallen lassen – vor allem aus den eigenen Reihen. "Wenn man so schlafmützig in ein Spiel startet, kann man in einer Play-off-Partie eigentlich nichts gewinnen", lautete das Fazit auf der eigenen Klub-Website.

Die Rede ist von einem "völlig desolaten letzten Viertel", einer "katastrophalen Dreierausbeute" (5 von 26) und einem "alles in allem ernüchternden Auftritt". Jetzt gilt es, eine Reaktion auf dem Parkett zu zeigen. Bereits am Freitag (19 Uhr) geht im heimischen Raiffeisen-Sportpark Spiel drei über die Bühne, die "Korbjäger" vom Traunsee stehen unter Zugzwang.

"Wir müssen anders auftreten. Kapfenberg hat am Dienstag einen sehr aggressiven Start hingelegt, der uns Probleme bereitet hat", sagte Swans-Kapitän Daniel Friedrich. Finanzvorstand Harald Stelzer stand der Ärger über den Schuss vor den Bug ins Gesicht geschrieben: "Hochmut kommt vor dem Fall, das war richtig schlecht."

Gmunden bekam vor allem den überragenden Lesley Varner II, der 25 Punkte scorte, nie in den Griff. "Dieser Sieg ändert jetzt alles, wir sind positiv aufgeregt und gewillt, die Überraschung in dieser Serie zu schaffen", betonte Kapfenberg-Akteur Milos Latkovic.

Titelverteidiger BC Vienna steuert einem sogenannten "Sweep" (3:0) gegen den UBSC Graz entgegen. Das Team um den Ex-Gmunden-Kapitän Enis Murati führt nach einem 75:67-Auswärtserfolg 2:0. "Unsere Routine hat den Ausschlag gegeben", sagte Jozo Rados.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos