Österreichs Skisprung-Damen verabschieden sich mit überwiegend strahlenden Gesichtern von den European Games in Polen. Das gilt vor allem für Jacqueline Seifriedsberger (SC Waldzell), die sich auf den Schanzen von Zakopane in Hochform präsentierte. Im Reisegepäck der 32-jährigen Schildornerin befinden sich zwei Goldmedaillen, die sie auf dem kleinen Bakken im Einzel und im Mixed-Bewerb erobert hat.

"So etwas erträumt man sich insgeheim, aber dass es tatsächlich so aufgeht, ist unglaublich. Wir haben ein Super-Team. Es hat extrem viel Spaß gemacht – das schreit nach mehr. Wenn man zu viert springt, ist es noch schöner als allein", sagte Seifriedsberger, die in der Abschluss-Konkurrenz auf der "Großen" (die Herren sind am Samstag an der Reihe) ebenfalls vorne mitmischte.

Die Innviertlerin landete mit Weiten von 113,5 und 130 Metern auf Platz vier. Von Selina Freitag (D) und Bronze trennten sie als beste Österreicherin im Feld 4,9 Punkte. Eine Klasse für sich war diesmal die Slowenin Nika Kriznar, die sich mit dem imposanten Vorsprung von 29,2 Zählern auf ihre Landsfrau Nika Prevc durchsetzte. Eine echte Machtdemonstration.

Chiara Kreuzer beendete den Wettkampf auf Rang fünf, Marita Kramer wurde Achte, die 18-jährige Schalchnerin Julia Mühlbacher (ASVÖ SC Höhnhart) Zwölfte.

Für Seifriedsberger gilt es jetzt, den Schwung in den kommenden Weltcup-Winter mitzunehmen. "Es tut gut, wieder vorne dabei zu sein. Ich habe viel Selbstvertrauen getankt, das gibt mir Auftrieb", sagte die Heeressportlerin, die sich nach einem im März 2020 in Lillehammer erlittenen Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie und einem erneuten Eingriff am Meniskus im Februar 2021 mit Feuereifer zurückgekämpft hatte. So stark und konstant wie jetzt war sie schon lange nicht.

Neunte im Badminton-Mixed

Die Ohlsdorferin Katharina Hochmeir und Philip Birker scheiterten im Badminton-Mixed in Tarnow in der Gruppenphase. Nach einem Zweisatzsieg über Miha Ivancic und Petra Polanc (Slo) musste sich das Duo den Weltranglistenelften Marcus Ellis und Lauren Smith (Gbr) klar 10:21, 9:21 geschlagen geben. Im Gesamtklassement ergab das Rang neun.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos