Slowenische Festspiele beim Spektakel in den Pyrenäen

Den heutigen Ruhetag haben sich die Protagonisten der 107. Tour de France redlich verdient. Allen voran Primoz Roglic, der die slowenischen Rad-Festspiele in den Pyrenäen mit einem Husarenritt ins Gelbe Trikot des Gesamtführenden krönte. Der 30-Jährige vom Team Jumbo Visma setzte sich gestern mit einem zweiten Rang an die Spitze, weil der bisherige Leader Adam Yates (Gbr) der fünfköpfigen Spitzengruppe nicht folgen konnte. Roglic hat jetzt 21 Sekunden Vorsprung auf den neuen Zweiten, Egan Bernal (Col), der die Frankreich-Rundfahrt 2019 für sich entschieden hat.

"Es war ein großer Tag für Slowenien. Ich fühle mich gut – auch wenn es eine sehr anspruchsvolle Etappe mit vielen Attacken war", sagte Roglic, der nicht der Einzige war, der Österreichs südlichem Nachbarland mit seinen gerade einmal gut zwei Millionen Einwohnern einen Feiertag bescherte.

Den Tagessieg auf dem zweiten Pyrenäen-Teilstück über 153 Kilometer von Pau nach Laruns mit insgesamt fünf Bergwertungen (zwei davon in der höchsten Kategorie) sicherte sich Roglics Landsmann Tadej Pogacar (Team UAE).

Bester Österreicher bei der Tour ist der Haidershofener Gregor Mühlberger als Gesamt-47. Gestern hielt der 26-Jährige im Trikot von Bora-hansgrohe mit den Besten mit – ein 22. Rang mit einem Rückstand von "nur" 4:12 Minuten war aller Ehren wert.

Der Traum von einer Top-Drei-Tourplatzierung für Bora ist aber nach dem Rückfall des deutschen Hoffnungsträgers Emanuel Buchmann geplatzt. "Natürlich bricht jetzt etwas zusammen", gestand Teamkollege Felix Großschartner (gestern 63.). "Wir müssen den Plan ändern, man kann jetzt auch auf Etappensieg gehen", erläuterte der Marchtrenker.

Zittern vor den Corona-Tests

Die Verschnaufpause vor dem morgigen zehnten Teilstück an der Atlantikküste kommt gelegen, der Montag wird trotzdem von kollektiver Nervosität geprägt sein. Die dritte Corona-Testreihe – die erste seit knapp zwei Wochen – steht auf dem Programm. Schon zwei positive Fälle in einem Team (Busfahrer, Physiotherapeuten etc. inklusive) führen zum Ausschluss des Rennstalls.

Die Angst vor dem großen Tour-Chaos ist allgegenwärtig. Vor allem die Szenen vom Samstag, als viele Radsport-Fans auf dem Col de Peyresourde den Fahrern ziemlich nahekamen, verursachen Sorgenfalten. Profi Daryl Impey richtete nicht zuletzt deshalb einen flammenden Appell an die Tour-Zaungäste: "Schützt alle! Bringt eure Masken mit und tragt sie bitte, wenn ihr uns anfeuert!" (alex)