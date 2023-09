Skispringen: Dreifachsieg für Österreich

Auch wenn wir bei diesen Temperaturen eher an Segelmeisterschaften und Sonnenliegen-Marathon denken: Auch die Skispringerinnen und Skispringer sind im Einsatz. Die Österreicher zeigten sich dabei in Stams von ihrer starken Seite.

Am ersten Tag beim Continental Cup der Skispringerinnen und Skispringer in Stams in Tirol haben Österreichs Herren einen starken Eindruck hinterlassen. Marco Wörgötter, Clemens Aigner und Jonas Schuster sorgten für einen Dreifachsieg für Ski Austria. Darüber hinaus schafften es noch zehn weitere Ski Austria Athleten in die Punkteränge. Bei hochsommerlichen Temperaturen zeigten auch die Damen großartige Leistungen. Hier ging der Sieg an die Französin Josephine Pagnier vor der Italienerin Annika Sieff und der Deutschen Pia Lilian Kübler. Aus heimischer Sicht waren bei den Damen mit Katharina Ellmauer (16. Platz) und Meghann Wadsak (17.) nur zwei Österreicherinnen am Start. Am Sonntag stehen jeweils ein weiterer Damen- und Herrenbewerb auf dem Programm.

