Sinner war eine Nummer zu groß

Mit Dennis Novak ist gestern der einzige Österreicher im Hauptfeld der Erste Bank Tennis Open in in der Wiener Stadthalle ausgeschieden. Der 28-Jährige, der vom Veranstalter mit einer Wild Card ausgestattet worden war, musste sich dem Weltranglisten-Elften dem Südtiroler Jannik Sinner nach 1:16 Stunden mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben. "Ich habe alles versucht, aber Jannik hat richtig gut gespielt", sagte Novak.

Der an 116. Stelle des ATP-Rankings liegende Lokalmatador zeigte sich von seiner kämpferischen Seite. Beim Stand von 0:3 im zweiten Satz erarbeitete sich der Jungvater drei Breakchancen, konnte jedoch keine davon nutzen. Der erst 20-jährige Sinner, für den es noch um die Qualifikation für die ATP-Finals geht, bekommt es in der Runde der besten Acht mit Casper Ruud zu tun. Der an Nummer vier gesetzte Norweger hatte mit Lorenzo Sonego gehörig zu kämpfen, behielt gegen Italiener aber letztlich mit 7:5, 4:6 und 6:4. Für Publikumsliebling Gael Monfils kam ebenfalls im Achtelfinale gegen Diego Schwartzman (Arg) mit 6:7(5), 6:4, 2:6 das Aus. Als ein Ballmädchen im zweiten Satz einen Schwächeanfall erlitt, war der Franzose als Ersthelfer zur Stelle. Dem Mädchen ging es kurze Zeit später wieder gut. Für die Ballkinder herrscht in der Stadthalle Maskenpflicht.

Erste Bank Open 500 in Wien (ATP, 1,974 Millionen Euro, Hartplatz), Achtelfinale: Berrettini (Ita/3) – Basilashvili (Geo) 6:7 (5), 6:2, 6:3, Ruud (Nor/4) – Sonego (Ita) 7:5, 4:6, 6:4, Auger-Aliassime (Can/6) – Norrie (Gbr) 2:6, 7:6 (6), 6:4, Sinner (Ita/7) – Novak (Ö/WC) 6:4, 6:2, Schwartzman (Arg/8) – Monfils (Fra) 7:6 (5), 4:6, 6:2, Alcaraz (Esp) – Murray (Gbr/WC) 6:3, 6:4. Abendspiele: Zverev (D/2) – De Minaur (Aus), Tsitsipas (Gre/1) – Tiafoe (USA/Q). Doppel, 1. Runde: Peers/Polasek (Aus/Svk/3) – J. Melzer/Zverev (Ö/D) 7:6 (3), 7:5.