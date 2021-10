Sind die Ski-Asse die erste Wahl?

Es wird dabei zum Duell zwischen Ski-Stars und olympischen Assen kommen.

Ex-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, der höchstpersönlich zur Gala kommen wird, hofft, dass die Doppel-Weltmeister von Cortina d’Ampezzo, Katharina Liensberger und Vincent Kriechmayr das Rennen machen. Für den "Mann, der nicht verlieren will" – so der Titel des neu erschienenen Schröcksnadel-Buches – könnte der Gala-Abend nicht zum vollen Erfolgserlebnis werden. Bei den Frauen gilt jedenfalls Anna Kiesenhofer, die bei Olympia in Tokio im Rad-Straßenrennen Gold holte, als Top-Favoritin.

Bei den Männern bekommt der Mühlviertler Kriechmayr Konkurrenz aus dem Innviertel: Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, der in Japan Bronze gewann, liegt genauso gut im Rennen wie der Tiroler Kletter-Weltmeister Jakob Schubert, der ebenfalls eine olympische s Bronzemedaille aus Tokio mitnehmen konnte. Apropos Tokio: Paralympics-Champion Walter Ablinger steht nach Gold und Bronze in der Kategorie "Sportler mit Behinderung" mit seinem Handbike auf der Pole-Position.

Bei der Wahl der österreichischen Sportler des Jahres haben 265 ordentliche Mitglieder der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria abgestimmt.