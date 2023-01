Silvesterläufe: Ein Feuerwerk der Laufbegeisterung

Es war eine beliebte Tradition für viele, das Jahr zu Silvester laufend ausklingen zu lassen. Doch dann kam Corona und damit die Zwangspause. Dass die Silvesterläufe aber im Gegensatz zu vielen anderen Sportveranstaltungen hierzulande fast nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt haben, bewies der vergangene Samstag. Nicht nur wegen der milden Temperaturen wurden einige altbekannte Stätten sofort wieder zu Hotspots der Laufwilligen.

Peuerbach: Traditionell gibt sich im Hausruckviertel Masse und Klasse aus nah und fern ein Stelldichein. Doch noch nie waren beim Volkslauf dort mehr Starter, darunter viele Kinder, dabei. "Es war ein würdiges Jubiläum zum 40. Silvesterlauf", freute sich deshalb auch der neue OK-Chef Carsten Eich. Der selbst sechsfache Gewinner der Veranstaltung sah wie tausende Zuschauer entlang des Streckenrandes dann auch, wie der Serbe Elzan Bibic seinen Sieg 2019 bei der letzten Peuerbacher Auflage eindrucksvoll verteidigte. Er holte den Kenianer Isaac Kipkemboi Too in der letzten Runde wieder ein und gewann schließlich im Zielsprint in 18:54,76 Minuten mit 2,11 Sekunden Vorsprung. Starker Dritter wurde der Wiener Andreas Vojta. "Endlich hat es nach einer gefühlten Ewigkeit mit dem Podestplatz geklappt", freute sich der Halbmarathon-Staatsmeister. Bei den Frauen ging der Titel an die Favoritin aus Äthiopien: Werkuha Getachew, aktuelle Vize-Weltmeisterin über 3000 Meter Hindernis, lieferte sich mit Edinah Jebitok aus Kenia einen Zweikampf und gewann nach 16:01,10 Minuten mit nur 0,82 Sekunden Vorsprung auf ihre Kontrahentin. Julia Mayer sicherte sich bei ihrem ersten Start in Peuerbach als beste Österreicherin den fünften Platz knapp vor Lena Millonig, die Siebente wurde.

Nicht bei allen in Linz ging es zum Jahreswechsel nur um gute Zeiten. Bild: Hannes Draxler

Linz: Eine gute Stimmung herrschte am 31. Dezember auch auf dem Linzer Hauptplatz, wo sich beim 20. Hypo Silvesterlauf ebenfalls hunderte Läufer auf den Weg machten – einige davon kreativ kostümiert und weniger auf schnelle Zeiten bedacht. Andere, wie der Sieger Philipp Obermüller von der SU Bad Leonfelden (18:27 Minuten) oder die deutsche Gewinnerin der Damen-Wertung, Tina Fischl (20:42), die auch dem Linz-Marathon schon mehrfach die Ehre gegeben hat, machten zum Jahresausklang noch einmal gehörig Tempo. "Mit so einem großen Zuspruch an Startern hätten wir eigentlich nicht gerechnet", sagte auch Peter Weinzierl, Organisationsleiter des Vereins TriRun Linz.

Bildergalerie: Silvesterlauf in Gmunden Silvesterlauf 2022 in Gmunden (Foto: Hörmandinger) Bild 1/24 Galerie ansehen

Gmunden: Einen Teilnehmerrekord konnte auch die noch junge Veranstaltung im Salzkammergut vermelden. Stadtchef Stefan Krapf schnürte dort ebenso die Laufschuhe wie Ex-Basketballer Peter Hütter und viele mehr. Sie genossen den Lauf bei Temperaturen im zweistelligen Bereich entlang der Esplanade zur Villa Toscana und wieder retour. Endris Seid ging es weniger gemütlich an: Der Lokalmatador gewann in 13:17 Minuten bei den Herren vor Mathias Mitterlehner. Lebensgefährtin Leyla Reshed hatte in 14:14 Minuten bei den Damen die Nase vorne.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dominik Feischl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.