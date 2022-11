Silberner Saisonabschluss für Brungraber

"Vize-Weltmeister hört sich nicht nur super an, sondern ist es auch", sagte der Lasberger, der sich nur Paralympics-Sieger Jetze Plat um 2:18 Minuten geschlagen geben musste. Bei der WM im Vorjahr war Brungraber noch hinter dem Niederländer und dessen Landsmann Geert Schipper Dritter geworden, diesmal verwies der Mühlviertler Schipper um 34 Sekunden auf Rang drei. "Ich habe im Rennrollstuhl alles aus mir herausgeholt und mich durchgehend auf Anschlag bewegt", schilderte der 38-Jährige, der im Ziel völlig verausgabt, aber entsprechend glücklich war. Nach WM-Silber, EM-Bronze im Mai sowie Siegen bei den Paraseries in Swansea und im Weltcup in Besancon werde er nun eine kleine Pause einlegen.