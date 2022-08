Sieger musste erst zum Start überredet werden

Auf ein Bett freute sich Sebastian Michetschläger am Samstagnachmittag im Ziel in Sankt Georgen im Attergau am allermeisten. Davor musste der Radsportler aus Münzkirchen nach seinem Sensationssieg beim "Race Around Austria" aber noch seine allererste Dopingkontrolle über die Bühne bringen. Eine Premiere war davor schon seine Teilnahme an der Extremdistanz. In exakt drei Tagen und 18 Stunden kam der 38-jährige Familienvater als Gewinner an.

Michetschläger wäre eigentlich gar nicht gestartet, sondern wurde von Österreichs Parade-Ultrafahrer Christoph Strasser und Trainer Markus Kinzlbauer zum Start überredet. Den österreichischen Team-Meistertitel sicherten sich wie 2018 die Männer vom CLR Sauwald in zwei Tagen, zwölf Stunden und 23 Minuten. Bei den Damen gewann Justyna Sieber (fünf Tage, 15 Std., 26 Min.). Das 24. ASVÖ Hrinkow City-Kriterium in Steyr gewann der Deutschen Florenz Knauer.