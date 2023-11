Siegen sich die Steelvolleys arm?

Die Volleyballerinnen der Oberbank Steelvolleys hatten am Donnerstag im Europacup-Hinspiel zu Hause gerade Innsbruck 3:1 besiegt, als ihr Trainer Facundo Morando mit fragendem Gesicht quer durch die Halle Team-Manager Andreas Andretsch deutete: Daumen rauf oder Daumen runter? Daumen rauf signalisierte Andretsch, dass für ihn das Ergebnis in Ordnung sei. Lesen Sie auch: Sie kratzen am Nimbus der Steelvolleys Ein non-verbaler Dialog, bei dem eine Portion Augenzwinkern mit dabei