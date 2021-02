Siege vor dem Basketball-Derby

"Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht", sagte Finanzchef Harald Stelzer nach dem 82:72-Sieg des Tabellenführers über St. Pölten. Nicht dabei war Daniel Friedrich, der wegen einer Oberschenkelblessur auch am Samstag in Wels fehlen könnte. Die Raiffeisen Flyers sind bereit für das Derby. Gestern rangen sie Titelverteidiger Kapfenberg in der Platzierungsrunde auswärts mit 82:76 nach Verlängerung nieder.

