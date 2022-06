Sieg auf goldenem Boden

Der englische Golf-Profi Matthew Fitzpatrick hat mit dem Triumph bei den US Open in Brookline/Massachusetts seinen ersten Major-Titel verbucht. Der 27-Jährige gewann mit einem Schlag Vorsprung auf den US-Amerikaner Will Zalatoris, der wegen eines um Haaresbreite nicht getroffenen Putts am letzten Loch ein Stechen verpasste. Auch der Weltranglistenerste Scottie Scheffler kam nach einer 67er-Runde zum Abschluss auf den geteilten zweiten Rang.

Fitzpatrick, der zuvor noch kein Turnier auf der PGA Tour für sich entschieden hatte, durfte sich über ein Preisgeld in der Höhe von 3,15 Millionen Dollar und einen Vorstoß im Ranking von Position 18 auf zehn freuen. Der Wiener Sepp Straka, der als 125. klar am Cut gescheitert war, fiel hingegen in der Weltrangliste vom 51. auf den 54. Platz zurück. Doch das interessiert Fitzpatrick herzlich wenig: Er genießt seinen Erfolg "auf goldenem Boden" in vollen Zügen.

Vor neun Jahren holte der Shootingstar in Brookline schon den Amateurtitel, ein doppeltes Kunststück dieser Art war nur dem großen Jack Nicklaus, der als einer der Ersten telefonisch zum US-Open-Coup gratulierte, gelungen.

"Das Gefühl ist nicht von dieser Welt. Wenn du so etwas erreichst, kannst du morgen als glücklicher Mann in Pension gehen", sagte Fitzpatrick mit Tränen in den Augen.