Enttäuschte Synchronschwimmerinnen: "Sie haben uns damit leider Gold gestohlen"

Die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri haben sich bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka mit einer Kampfansage zurückgemeldet.

Nach dem enttäuschenden fünften Platz im Technik-Finale hat das Duett für den Vorkampf der Freien Kür am Dienstag kleine Adaptierungen vorgenommen und diesen mit 251,4313 Punkten prompt für sich entschieden. Im morgigen Finale geht es wieder bei null los.

Speziell nach dem Dämpfer im Technik-Finale sei die am Dienstag gesetzte Duftmarke "ganz wichtig für das Selbstvertrauen" gewesen, wie Anna-Maria betonte. Auf die bisherigen Beurteilungen der WM-Wertungsrichter haben die zwei 25-Jährigen reagiert und den Schwierigkeitsgrad minimiert.

"Nachdem was Sonntag passiert ist, wissen wir nicht mehr, was sie (die Wertungsrichter; Anm.) eigentlich von uns wollen", machte Eirini-Marina deutlich, dass sie ihre Bewertung in der ersten Medaillenentscheidung nicht so stehen lassen will. "Für uns war das keine Base-Mark im Technik-Finale. Das ganze Bad hat uns das bestätigt. Und wenn ich das so sagen darf – sie haben uns damit leider Gold gestohlen. Das ist einfach so", sagte Anna-Maria. OSV-Sportdirektor Walter Bär hat eine Sachverhaltsdarstellung an die Leitung der Controlling-Kommission geschickt und darin den OSV-Unmut zum Ausdruck gebracht.

Angesichts dieser Irritationen ist es nicht verwunderlich, dass Schwester Vasiliki etwas verunsichert in das Freie Solo-Finale am Mittwoch geht. Im Technik-Finale hatte die Älteste des Trios Silber geholt.

Zurückgezogen worden

Freischwimmer Jan Hercog beendete die Fünf-Kilometer-Distanz auf Platz 21. Der 25-Jährige war im Zielsprint an 14. Stelle liegend von einem Kontrahenten am Fuß zurückgezogen worden. "Schade, das schmerzt ein wenig", sagte der Steirer, der nichtsdestoweniger Selbstvertrauen mitnahm.

Ab Sonntag wird es bei den Beckenschwimmern ernst.

