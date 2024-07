Sie haben Geschichte geschrieben: 8 Wunderkinder in der Welt des Sports

Cavan Sullivan hat in der Nacht auf Donnerstag ein Stück Fußball-Geschichte geschrieben. Der US-Amerikaner war gerade einmal 14 Jahre und 293 Tage jung, als er sein Profi-Debüt in der Major League Soccer (MLS) gab. Beim 5:1-Sieg seiner Philadelphia Union über New England wurde er in der 85. Minute eingewechselt.