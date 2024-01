Darts-WM: Shootingstar Littler im Halbfinale

Der Hype um ihn kennt in Englands Medien in den letzten Tagen keine Grenzen mehr. Auch der Weltverband PDC hat den erst 16-jährigen Luke Littler in seinen Berichten über die Darts-WM in London bereits zum "Superstar" geadelt.

Idol Raymond van Barneveld, der ihm im Achtelfinale 1:4 unterlegen ist, prophezeit ihm eine glänzende Zukunft. Mit 18 Monaten soll Littler bereits seine ersten Pfeile geworfen haben. Gestern ging sein Erfolgslauf bei den Titelkämpfen weiter. Er besiegte im Viertelfinale den Nordiren Brendan Dolan mit 5:1 und kämpft heute Abend gegen Ex-Weltmeister Rob Cross um den Einzug ins Endspiel.

„Wow. Ich stehe bei meinem Debüt im Halbfinale. Meine Leistungen waren gut. Ich habe es mir einfach verdient", sagte Littler selbstbewusst.

Cross darf derweil weiter auf seinen zweiten Titel nach 2018 hoffen. Er besiegte gestern seinen Landsmann Chris Dobey nach einem 0:4-Rückstand noch mit 5:4, eines der größten Comebacks in der Darts-WM-Geschichte.

