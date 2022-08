17 Jahre jung, Perlen in den Haaren, wuchtige Schläge, die meist von einem lauten Schrei begleitet wurden – so trat Serena Williams im Spätsommer 1999 in New York erstmals auf die große Tennisbühne. Der Sieg im Finale der US Open über die Schweizerin Martina Hingis war der Startpunkt für eine Karriere, die 23 Jahre später wieder in Flushing Meadows beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres wohl ein Ende finden wird.