Serena Williams im Halbfinale der US Open

Die US-Amerikanerin Serena Williams steht im Halbfinale der Tennis-US-Open. Die 38-Jährige besiegte am Mittwoch in New York in ihrem Viertelfinale in einem Duell zweier Mütter die ungesetzte Bulgarin Zwetana Pironkowa in 2:11 Stunden 4:6,6:3,6:2. Um den Finaleinzug geht es am Donnerstag gegen die ungesetzte Weißrussin Viktoria Asarenka oder die auf Position 16 eingestufte Belgierin Elise Mertens.

Williams fehlen damit nur noch zwei Match-Siege zu ihrem 24. Triumph in Grand-Slam-Einzelturnieren, womit sie den lange gejagten Rekord der Australierin Margaret Court einstellen würde.