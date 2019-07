Sepp Strakas Hochform hält an

Sepp Straka hat mit Platz zwölf bei der Barracuda Championship in Reno einen weiteren Golf-Meilenstein gesetzt. Als aktuell 110. der Jahres-Rangliste kann der gebürtige Wiener praktisch nicht mehr aus den Top 125 fallen, die ihre Spielberechtigung für die US-PGA-Tour 2020 sicher haben und wäre damit gleich in seiner Rookie-Saison als erster Österreicher auch für die FedEx-Finals qualifiziert. Erster Sieger war Tiger Woods (USA) im Jahr 2007.

Das traditionelle, dreiteilige und mit 70 Millionen Dollar dotierte Saisonfinale der wichtigsten Golf-Profitour der Welt beginnt am 8. August mit dem Northern Trust (9,25 Mio. Dollar) in Jersey City. Davor steht diese Woche nur noch die Wyndham Championship in Greensboro als letztes Turnier der regulären PGA-Saison auf dem Programm, auch dort steht Vielspieler Straka am Abschlag.

Straka spielte in Reno vor allem die letzten neun Löcher großartig und kassierte neben 80.500 US-Dollar Preisgeld auch 35 Punkte für die FedEx-Cup-Wertung. In der Weltrangliste stieß Straka auf Platz 189 und damit erstmals in die Top 200 vor. Mit Bernd Wiesberger (42.), Straka (189.) und Matthias Schwab (231.) hat Österreich erstmals in der Geschichte drei Profis in diesen Sphären.