Sepp Straka im siebenten Golf-Himmel: Triumph mit Europa im Ryder Cup

Immer wieder schallten die lauten "Europe, Europe"-Rufe gestern über den Marco Simone Golf & Country Club nahe Rom. Tommy Fleetwood startete da die große Party. Unter dem ohrenbetäubenden Jubel Zehntausender Fans holte der Engländer gegen Rickie Fowler den entscheidenden Punkt zum Triumph des europäischen Teams beim 44. Ryder Cup gegen die USA. Zum 16,5:11,5 leistete auch Österreichs Sepp Straka im erlesenen Feld seinen Beitrag. Der Truppe von Kapitän Luke Donald glückte damit die Revanche für das 9:19 in Whistling Straits 2021.

Damals hatte Bernd Wiesberger als erster Österreicher an dem Großereignis teilgenommen, bei drei Möglichkeiten aber keinen Matchsieg einfahren können. Straka, der Europas Sieg schon im Vorfeld prophezeit hatte, machte seine Sache besser. Gleich bei seinem Debüt auf dem 6566 Meter langen Par-71-Kurs gab es im Foursome mit Shane Lowry am Freitag gegen Rickie Fowler/Collin Morikawa einen Sieg. Am Samstag folgte im selben Bewerb wieder mit Lowry gegen Max Homa/Brian Harman eine Niederlage. Im Einzel gegen Justin Thomas zeigte er gestern mit einem Eagle auf der 16 einen sensationellen Schlag, der US-Amerikaner setzte sich aber mit 2 auf durch.

Zehntausende Zuschauer fieberten mit. Bild: APA/Hochmuth

"Ich bin sehr stolz", sagte Straka, nachdem er mit seinen Kollegen die kleine goldene Trophäe in Empfang nahm. "Seitdem ich aufgewacht bin, war ich richtig nervös", gab der Weltranglisten-22. dann auch Einblick in sein Seelenleben. Nach beendeter Runde fiel einiges an Ballast ab. Straka selbst wirkte sehr gefasst, seine schwangere Frau Paige hatte Tränen in den Augen. Gerührt waren auch Strakas Eltern und sein Bruder, die die gesamte Runde mitgegangen waren. Die Erlebnisse in dieser Woche würden ihm noch lange in Erinnerung bleiben. "So eine Begeisterung gibt es nur alle zwei Jahre beim Ryder Cup, bei keinem anderen Golfturnier und auch fast bei keinem anderen Sportevent."

Die Europäer waren mit einer beruhigenden Führung in den Schlusstag gegangen. Nach den Teamduellen am Freitag und Samstag führten sie 10,5:5,5 und brauchten in den abschließenden zwölf Einzeln nur noch vier Siege, die Amerikaner aber hielten den Druck hoch.

Starke Emotionen

Zuvor waren die Emotionen hochgekocht. Als die USA am Samstagnachmittag um den Anschluss kämpften, verlor der Nordire Rory McIlroy die Beherrschung. Der viermalige Major-Sieger legte sich mit Patrick Cantlays Caddie Joe LaCava an, der ihn angeblich vor seinem entscheidenden Putt auf dem 18. Grün behindert habe. Laut US-Medienberichten entschuldigte sich LaCava am Sonntagmorgen bei McIlroy, der Nordire allerdings bestritt dies.

Seine schwangere Gattin Paige, eine US-Amerikanerin, war erste Gratulantin. Bild: GEPA pictures

Dagegen ging der Wirbel um den Kappen-Ärger im US-Team auch am Finaltag weiter. Aus Solidarität mit Patrick Cantlay trugen einige der zwölf US-Spieler ebenfalls keine Teamkappe. In einem Medienbericht wurde behauptet, Cantlay sei verärgert darüber, dass die Spieler für den Einsatz im Ryder Cup kein Geld bekommen. Am Samstagnachmittag hatten die europäischen Fans ihre Kappen in Cantlays Richtung geschwenkt und "Hut ab für dein Bankkonto" skandiert.

"Es geht um Stolz"

Europas Kapitän hat eine klare Meinung dazu, ob die Spieler für den Einsatz im Ryder Cup bezahlt werden sollten: "Absolut nicht", sagte Luke Donald. "Der Ryder Cup steht für echten Sport. Es geht um Stolz." Er selbst scheint ein Erfolgsgarant zu sein. Der 45-Jährige hatte schon 2004, 2006, 2010 und 2012 als Aktiver triumphiert und feierte nun eine gelungene Premiere als Teamkapitän.

