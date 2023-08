Sepp Straka: "Es war mein bestes Jahr"

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/KEVIN C. COX

Sepp Straka in Aktion: Auch beim Tour-Finale in Atlanta waren viele Augen auf ihn gerichtet.

Er war auf Platz 30 gerade noch in das Teilnehmerfeld des Tour-Championship-Finales der PGA-Golf-Profis gerutscht, von Donnerstag bis zum Finaltag am Sonntag konnte er sich zwar nicht in die Top Ten nach vorne arbeiten, zufrieden war Sepp Straka aber trotzdem. "Ich glaube, mein Golfspiel hat sich im Laufe der Saison verbessert. Es war mein bestes Jahr", sagte der 25-jährige Wiener , der inzwischen in den USA lebt. Für den geteilten 14. Platz in Atlanta kassierte Straka immerhin noch 780.000 Dollar Preisgeld.

Bei seiner Aufholjagd beim Tour-Championship-Finale hatte sich der großartig aufspielende Wiener schon auf Platz elf nach vorne gekämpft, am Sonntag blieb er mit einer 69er-Runde eins unter Par und verpasste damit die Top Ten um lediglich einen Schlag. Zwei Schläge weniger hätten sogar Platz sechs bedeutet. "Im Großen und Ganzen habe ich eigentlich ziemlich gut gespielt. Vom 30. auf den 14. Platz ist eine starke Leistung", war Straka trotzdem happy. Aufgrund eines Gewitters war die Runde am Sonntag für längere Zeit unterbrochen, was den Wiener aber nicht aus dem Rhythmus brachte, im Gegenteil. "Nach der Regenunterbrechung habe ich mir ein bisserl leichter getan, weil es weicher war."

18 Millionen Dollar für den Sieg

Der Sieg ging an den Norweger Viktor Hovland mit insgesamt 27 unter Par klar vor dem US-Amerikaner Xander Schauffele (-22) und dessen Landsmann, US-Open-Champion Wyndham Clark (-16). Der 25-Jährige kassierte damit aus der FedExCup-Wertung einen Bonus von 18 Millionen US-Dollar. Für Hovland war es der dritte Sieg auf der US-Tour. "Es ist ziemlich unwirklich, jetzt hier zu stehen. Ich habe in den letzten zwei Wochen mein bestes Golf gespielt, und es hätte zu keinem besseren Zeitpunkt passieren können", sagte er nach dem Turnier.

Vorjahressieger Rory McIlroy, der das Tour-Championship-Finale schon dreimal gewinnen konnte, kam mit 13 Schlägen Rückstand immerhin noch auf Platz vier. Der Ire wird wie Hovland Ende September in der Europa-Auswahl des Ryder-Cups gegen die USA in Rom aktiv sein. Auch Sepp Straka kann sich noch gute Chancen ausrechnen, vom englischen Kapitän Luke Donald für dieses prestigeträchtige Duell einberufen zu werden. Er war ja noch nie so gut wie heuer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper