Sepp Straka auf Ryder-Cup-Kurs

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MICHAEL REAVES

"Das ist der erste Erfolg, den ich in meiner Karriere bei Majors hatte. Vorher war nichts wirklich Gutes dabei", zeigte sich der 30-jährige Wiener erleichtert. "Ich bin in guter Form, ich hoffe, dass ich diesen Vorteil nützen kann."

In der Weltrangliste macht sich Strakas Coup noch nicht gravierend bemerkbar. Der Doppelstaatsbürger (Österreich, USA) kletterte von Position 28 auf 25, womit er seine beste Platzierung einstellte. Eine Klasse für sich im Royal Liverpool Golf Club war der 36-jährige Amerikaner Brian Harman, der wie Straka Absolvent der University of Georgia ist. "Ich habe stets an diesen Erfolg geglaubt, aber das Spiel wird immer jünger", sagte der Champion.

Golf-Weltrangliste

1. (1.) Scottie Scheffler (USA) 12,1305 Punkte

2. (2.) Rory McIlroy (Nir) 10,7911

3. (3.) John Ram (Esp) 10,5853

4. (4.) Patrick Cantley (USA) 7,1197

5. (5.) Viktor Hovland (Nor) 6,5105

6. (6.) Xander Schauffele (USA) 6,2534

7. (8.) Max Homa (USA) 5,3913

8. (7.) Cameron Smith (Aus) 5,1953

9. (9.) Matt Fitzpatrick (Eng) 5,0270

10. (26.) Brian Harman (USA) 4,9932

25. (28.) Sepp Straka (Ö) 3,7614

330. (313.) Bernd Wiesberger (Ö) 0,4626

399. (392.) Matthias Schwab (Ö) 0,3734

