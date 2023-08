Sensation in Brisbane: Deutschland scheitert bei der Frauen-WM

Endstation für Alexandra Popp & Co. in der Gruppenphase

Aus und vorbei! Deutschlands Traum vom Frauen-WM-Titel bei der Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland ist bereits in der Gruppenphase geplatzt. Damit verabschiedete sich der zweite Co-Favorit (nach Brasilien) frühzeitig aus dem Turnier. In der Endabrechnung war das 1:1-(1:1)-Unentschieden gegen Südkorea vor 38.945 Zuschauern in Brisbane zu wenig, um den Aufstieg in das Achtelfinale zu schaffen. Die DFB-Auswahl landete nur auf Platz drei, Kolumbien und Marokko zogen in die K.-o.-Phase ein.

Den Deutschen widerfuhr jenes sportliche Schicksal, das auch schon die Männer 2018 bei der WM in Russland ereilt hatte. Auch damals waren die Schützlinge von Jogi Löw in der Vorrunde nach einem 0:2 gegen Südkorea gescheitert. Die DFB-Frauen hätten einen Sieg zum Weiterkommen benötigt, weil Marokko im Parallelmatch überraschend Kolumbien 1:0 bezwang. Doch es sollte nicht sein. Deutschland war zwar überlegen, aber nicht zwingend. Tottenham-Legionärin So-Hyun Cho hatte Südkorea früh 1:0 in Führung geschossen (6.), Kapitänin Alexandra Popp gelang vor der Pause der Ausgleich (42.). Mehr gab es nicht zu holen.

