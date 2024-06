"Seit heute 9.20 Uhr bin ich Österreicher": Jetzt startet er bei Olympia

Österreich wird im olympischen Badmintonturnier der Sommerspiele in Paris vertreten sein. Collins Filimon hat am Donnerstag auch die letzte Hürde auf den Weg dorthin gemeistert, wenngleich diese nicht sportlicher Natur war. "Seite heute 9.20 Uhr bin ich Österreicher", spielt das Aushängeschild der Askö Traun darauf an, dass nun alle Formalitäten für seine Einbürgerung erledigt sind. "Der Pass kommt nächste Woche." Lesen Sie auch: Ein Belgier wird Trainer bei den Swans Gmunden Die Freude ist