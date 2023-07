Seine letzte Mission: Cavendish jagt den Siegrekord

Die 110. Tour de France ist schon in ihrer Anfangsphase beim Gaststart im Baskenland für allerhand Überraschungen gut. Der Franzose Victor Lafay (Cofidis) landete gestern in San Sebastian auf der zweiten Etappe einen nicht erwarteten Coup, als er auf dem Schlusskilometer der auf 24 Mann geschrumpften Gruppe enteilte und vor den eigentlichen Favoriten Wout van Aert (Jumbo) und Tadej Pogacar (UAE) den Sieg davontrug. Das Gelbe Trikot behauptete Pogacars Teamkollege Adam Yates.

Der hatte schon tags zuvor in Bilbao Geschichte geschrieben, als er vor Simon Yates (Jayco) den ersten Doppeltriumph von Zwillingsbrüdern bei der Frankreich-Rundfahrt sicherstellte. "Als mein Bruder kam, wusste ich nicht, ob ich mit ihm arbeiten darf. Ich habe via Funk nachgefragt", erzählte Yates, der von Pogacar aber die Freigabe bekam. So fuhr er zum Sieg und zur Führung bei der weltgrößten Radrundfahrt. Die UAE-Mannschaft, der auch der Marchtrenker Felix Großschartner angehört, drückte dem Rennen mit dominanter Fahrweise bisher den Stempel auf.

Doch nach zwei hektischen Tagen dürften heute, wenn die Tour nach Frankreich kommt und in Bayonne endet, endlich auch die Sprinter ein Wörtchen mitreden. Und einer der bekanntesten von ihnen befindet sich auf einer besonderen Mission. Der 38-jährige Mark Cavendish fährt seine allerletzte "Grande Boucle". Der Astana-Profi kann sich bei seinem Lieblingsrennen nun endgültig unsterblich machen. Der Brite von der Isle of Man sowie die belgische Rad-Legende Eddy Merckx liegen aktuell mit jeweils 34 Tour-Etappentriumphen an der Spitze.

Und auch wenn dieser Rekord für ihn "irrelevant" sei, Cavendish möchte Geschichte schreiben. Er wolle in einem Buch mit allen Größen des Radsports seinen Namen sehen, ließ er in einer TV-Dokumentation des Senders Eurosport wissen: "Das war es, was ich mir von meiner Karriere gewünscht habe: in einem Atemzug mit diesen Fahrern genannt zu werden."

"Die Tour ist mein Leben"

Die letzten vier Erfolge bei der Tour gelangen ihm im Jahr 2021, vergangenes Jahr wurde er von seiner damaligen Mannschaft Quick-Step dann nicht mitgenommen. Der Evergreen, der in seiner langen Karriere auch viele Jahre vom Steirer Bernhard Eisel als Anfahrer bei den Sprints unterstützt wurde, weiß um die Schwere der Aufgabe. "Deshalb ist es für mich in Ordnung, wenn ich keine mehr gewinne, ich habe 34 geholt." Die Frankreich-Rundfahrt sei für den Straßen-Weltmeister von 2011 "anders als alles andere. Die Tour ist unglaublich. Alles an ihr ist einfach erhaben und sie ist mein Leben."

