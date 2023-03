Sein Flop war Gold wert

„Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen Sport revolutionieren würde", sagte Dick Fosbury einmal rückblickend auf seine Sport-Karriere, mit der der US-Amerikaner Geschichte geschrieben hat. Der Revolutionär der Hochsprung-Technik ist am Sonntagabend im Alter von 76 Jahren gestorben. Nach dem Wiederaufflammen eines Lymphoms sei er friedlich zuhause für immer eingeschlafen, teilte sein Agent mit.

Fosbury war der erste Hochspringer, der rücklings über die Latte sprang, während seine Konkurrenten mit dem Bauch voran oder im "Scherensprung" versuchten, die Latte zu überqueren. Anfangs musste er sich viel Kritik und Spott anhören. Die Kritiker lagen falsch, mit olympischem Rekord von 2,24 Meter holte Fosbury 1968 mit 21 in Mexiko Gold. Danach setzte sich seine Technik weltweit durch.



Wäre es nach seinem damaligen Trainer Bernie Wagner gegangen, hätte die wohl größte technische Revolution der Leichtathletik-Geschichte aber gar nicht stattgefunden. Wagner wähnte Fosbury vollends auf dem Irrweg, als dieser sich anschickte, die Latte auf seine ihm eigene Weise zu überqueren. „So wird nichts aus dir. Besser wäre es, wenn du zum Zirkus gehen würdest“, riet Wagner seinem schnellen, aber ungelenken Athleten. Doch Fosbury zog sein Vorhaben konsequent durch, so wie er auch ohnehin ein wenig anders als andere Sportler war. Er trainierte nicht gern, war ein Einzelgänger. Anstatt die Olympia-Eröffnungsfeier zu besuchen, fuhr er mit einem Van zu den Azteken-Pyramiden, um sich den Sonnenuntergang anzuschauen und dort zu übernachten.

Mit dem Olympiasieg war Fosbury eigenen Angaben zufolge „völlig überfordert“. Nur zwei Tage nach seinem Triumph verließ er das Olympische Dorf, ein Jahr später beendete er seine Karriere.

Und wie kam es zu dem Namen „Flop“? Ein Sportjournalist aus Fosburys Heimat Oregon schrieb einmal: „Fosbury Flops Over Bar“. Er verglich den Sprungstil mit einem Fisch, der nach dem Fang an Land floppt – sich also auf den Rücken dreht und seinen Körper krümmt.

