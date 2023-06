Seifriedsberger flog bei der Premiere zur Goldmedaille

Wer hätte das gedacht? Jacqueline Seifriedsberger, die seit 11. Dezember 2016 (Dritte in Nizhny Tagil) auf einen Stockerlplatz im Weltcup wartet, war die Sensation bei der Skisprung-Premiere der European Games. Die 32-jährige Schildornerin sicherte sich im Einzelbewerb auf der Normalschanze die Goldmedaille.

"Saugeil, das ist unglaublich. Es war ein extrem starker Bewerb", freute sich die Athletin vom SC Waldzell, der Österreichs neuer Cheftrainer Bernhard Metzler Flügel zu verleihen scheint. "Er hat neue Ansichten und bringt ein bisschen neuen Schwung hinein", sagte Seifriedsberger, die gestern in Abwesenheit von Gesamt-Weltcup-Triumphatorin Eva Pinkelnig und deren "Kronprinzessin" Katharina Althaus (D) die nach wie vor starke Konkurrenz düpiert hatte.

Der Sprung aus dem Mittelmaß

Die 21. der abgelaufenen Wintersaison war auf den Matten von Zakopane (Polen) nicht zu schlagen und trotz der Halbzeitführung die Ruhe in Person. Im ersten Durchgang hatte die Oberösterreicherin mit 99 Metern und soliden Haltungsnoten vorgelegt, im Finale ließ sie 98,5 Meter (Platz zwei) folgen. In der Endabrechnung sprangen 262,6 Punkte und der Hauch von drei Zehnteln Vorsprung auf die Slowenin Nika Prevc heraus.

Das war so etwas wie ein Befreiungsschlag - verbunden mit der Aussicht, in der kommenden Saison aus dem Mittelmaß an die Spitze zurückzukehren. Vor mehr als zehn Jahren feierte Seifriedsberger ihren ersten und bis dato einzigen Einzel-Weltcupsieg, das war am 3. Februar 2013 in Sapporo. Seit damals gesellten sich immerhin fünf nordische WM-Medaillen hinzu ? vier Silberne (2013, 2017, 2019, 2023) und eine Bronzene (2013).

Zakopane ist nicht nur eine Skisprung-Hochburg, die jahrein, jahraus zigtausende Fans anzieht, sondern auch ein liebgewonnener Ort für "Jaci". Hier ging ihr Stern vor mehr als 15 Jahren mit dem Gewinn des Junioren-Weltmeistertitels (2008) auf.

Ein kräftiges Lebenszeichen gab auch die ehemalige rot-weiß-rote Überfliegerin Sara Marita Kramer, die sich mit 100 und 93,5 Metern Bronze bei den Europaspielen sicherte. Chiara Kreuzer als Sechste und die 18-jährige Schalchnerin Julia Mühlbacher (ASVÖ SC Höhnhart) als 13. rundeten das exzellente rot-weiß-rote Ergebnis ab.

