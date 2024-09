Segeln: Olympiasieger Bontus am Traunsee souverän in die Medal-Series

Der 23-jährige Niederösterreicher kämpfte sich mit vier Top-Fünf-Platzierungen am Samstag auf den fünften Gesamtrang der Kite Foil World Series vor und steht damit im Viertelfinale am Sonntag. Auch Landsfrau Alina Kornelli als Gesamtvierte ist am Finaltag dabei.

"Der heutige Tag war für mich durchaus erfolgreich. In einem Rennen musste ich nach einem Foul an Max Maeder aufgeben. Ansonsten konnte ich durchwegs Top-Ergebnisse einfahren", sagte Bontus. "Vielleicht gelingt mir ja eine ähnliche Aufholjagd wie bei Olympia." Eine Klasse für sich war am Samstag vor Ebensee Maeder. Der Olympia-Bronzegewinner aus Singapur gewann fünf der sechs Rennen - in Summe also elf der zwölf Qualifikationsrennen.

"Dann ist das Podium sicherlich drin"

Kornelli verteidigte ihren vierten Rang vom Freitag erfolgreich und steigt damit am Sonntag im Halbfinale ein. "Die Top-4-Mädels sind auf einem sehr ähnlichen Level. Man darf morgen einfach keinen Fehler machen, und dann ist das Podium sicherlich drinnen", sagte Kornelli, die in Paris auf Platz elf gelandet war.

