Segel-WM: Die Suche nach der perfekten Welle

In den Niederlanden werden nicht nur Medaillen in Gold, Silber und Bronze verteilt, sondern auch Quotenplätze für die nächstjährige Segelregatta im Zeichen der fünf Ringe. Österreichs Segelverband hat sechs Teams und fünf Solisten am Start. Die besten Aussichten, einen Quotenplatz zu ersegeln, haben die zweifache Weltmeisterin Lara Vadlau und ihr Vorschoter Lukas Mähr im 470er. "Wir haben das Potenzial, die Regatta unter den ersten acht Nationen zu beenden und damit gleich die erste Chance auf das Olympia-Ticket zu nutzen", sagt Vadlau. Hoffnungen auf einen Quotenplatz machen sich auch die beiden 49er-Boote mit Benjamin Bildstein/David Hussl und Keanu Prettner/Jakob Flachberger.

Das Segel-Revier in Den Haag ist speziell und von einer starken Strömung und schwer kalkulierbaren Wellen gekennzeichnet. "Die aktuellen Starkwindbedingungen spielen uns nicht in die Karten, aber wir werden unser Bestes geben", sagt Matthias Schmid, der Sportdirektor des Segelverbandes, der bei der WM einen hohen Aufwand betreibt. Im 15-köpfigen Betreuerteam befinden sich unter anderem Doppel-Olympiasieger Roman Hagara und eine eigene Meteorologin.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper