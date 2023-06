Sebastian Ofner: "Es war eine unglaubliche Reise"

Am 23. Mai ist Sebastian Ofner mit der ersten Runde in die Qualifikation der French Open eingestiegen. Hätte ihm da jemand gesagt, dass er erst zwei Wochen später Paris verlassen wird, er hätte es nicht geglaubt. Nach der 5:7, 3:6, 0:6-Achtelfinal-Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas (Gre) gab es daher trotzdem genug Gründe, zufrieden auf seine sieben Matches zurückzuschauen.

Ofner nimmt 180 ATP-Zähler, 240.000 Euro brutto und den erstmaligen Vorstoß in die Top 100 (um Platz 80) mit. "Es war eine unglaubliche Reise, die zwei Wochen waren unbeschreiblich. Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier, hätte ich mir besser nicht vorstellen können", freute sich Ofner über seinen Lauf. In Wimbledon muss Ofner wieder in die Qualifikation.

Denn Roland Garros und der Rasenklassiker liegen zu nahe beisammen, damit der Vorstoß noch honoriert werden kann. Damit hat nur Dominic Thiem einen Platz im Hauptbewerb in London sicher.

Bei den US Open und wahrscheinlich auch bei den Australian Open 2024 wird Ofner aber nicht mehr in die Qualifikation müssen. Denn die fetten Punkte von Paris und von vier Challenger-Finals in diesem Jahr (gesamt 210 Punkte) bleiben noch länger stehen. Zudem hat Ofner aus dem Vorjahr wenig zu verteidigen.

Der 27-jährige Steirer gönnt sich nun eine zweiwöchige Pause. Beim Rasenevent in Ilkley (Gbr/ab 18.6.) kehrt er noch einmal auf die Challenger-Tour zurück. Doch dieses Level kann er danach dann für einige Zeit verlassen. "Wenn ich gut spiele, glaube ich schon, dass ich ein Niveau bei den Top 50 habe."

