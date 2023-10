Sebastian Ofner besiegt Dominic Thiem

Das mit Spannung erwartete rein-österreichische Viertelfinalduell beim ATP-Turnier in Astana zwischen Sebastian Ofner und Dominic Thiem ging mit 5:7, 6:4 und 6:2 an ersteren.

Nächster Gegner ist in der Runde der letzten Vier der Franzose Adrian Mannarino. Der nahm mit Jurij Rodionov den dritten Österreicher im Viertelfinale gestern mit 6:1 ,7:6 (6) aus dem Bewerb. Im zweiten Durchgang vergab der Niederösterreicher gegen die Nummer 34 der Welt elf Satzbälle.

Rodionov blieb dadurch sein zweites Halbfinale nach Stuttgart 2021 verwehrt, er wird nach mehreren starken Auftritten in Astana aber wieder in die Top 100 zurückkehren. Im Doppel schied Sam Weissborn mit dem Monegassen Romain Arneodo im Viertelfinale in zwei Sätzen gegen Mate Pavic/John Peers aus. Beim 500er-Turnier in Peking war für Alexander Erler/Lukas Miedler ebenfalls in der zweiten Runde nach zwei Durchgängen gegen die Russen Karen Chatschanow/Andrej Rublew Endstation.

