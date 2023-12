Schwimmen: Kreundl gewann EM-Bronze über 200 m Lagen

Erst über die letzten 25 Meter der Kraul-Distanz wurde sie noch von der Französin Charlotte Bonnet überholt. Für Kreundl war es die erste Medaille. In 2:06,89 Minuten stellte sie einen neuen österreichischen Rekord auf.

Am Samstagvormittag war in der rumänischen Stadt nahe Bukarest Felix Auböck in sein zweites Finale eingezogen. Nach Rang sieben über 400 m und dem Verzicht auf das 200-m-Semifinale bewältigte der Krauler den 800-m-Vorlauf in 7:34,00 Min. als Drittschnellster. Der Salzburger Luca Karl belegte in 8:00,68 Min. Platz 20. Um die Medaillen geht es am Sonntag (18.34 Uhr MEZ) in der letzten Einzel-Entscheidung dieser Titelkämpfe. "Jeder weiß, was ich mir wünsche und mir erhoffe", sprach der 26-jährige Auböck das Medaillenziel an.

Christopher Rothbauer belegte über 200 m Brust den achten Platz im Finale. In der Mix-Kraulstaffel über 4 x 50 m wurde es für Heiko Gigler, Leon Opatril, Marijana Jelic und Lena Kreundl in 1:33,72 Min. Rang neun und der Finalplatz um zwei Zehntel verfehlt. Über 50 m Delfin schied Fabienne Pavlik (28,38) als 32. aus, über 200 m Kraul Iris Julia Berger (1:58,56) und Lena Opatril (1:59,41) als 20. bzw. 29. sowie über 100 m Kraul der Männer Alexander Trampitsch (48,54), Leon Opatril (48,69) und Lukas Edl (48,93) als 23., 25. bzw. 27.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Als Gesamt-2. ins EM-Finale: Endlich Erntezeit für Lena Kreundl Nach Long Covid, Autounfall, Rücktrittsgedanken startet die 26-Jährige bei der EM durch Als Gesamt-2. ins EM-Finale: Endlich Erntezeit für Lena Kreundl

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper