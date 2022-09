Schwimmen: Erster österreichischer Junioren-Weltmeister seit 16 Jahren

Der 18-Jährige triumphierte am Mittwoch dank persönlicher Bestzeit von 1:01,30 Min. (bisher 1:01,55) und sorgte für einen der größten OSV-Nachwuchserfolge. Gold bei einer Junioren-WM hatte zuvor nur Dinko Jukic über 200 m Delfin 2006 in Rio de Janeiro geholt. Am Freitag hat Mladenovic auf seiner Paradedisziplin 200 m Brust eine weitere Chance zu glänzen.

"Wahnsinn, ich bin total aus dem Häuschen und kann das alles noch gar nicht glauben", sagte der Junioren-Weltmeister. Der Junioren-Vize-Europameister über 200 m Brust verschlief die ersten 25 Meter, steigerte sich dann aber ordentlich, um am Ende noch als souveräner Sieger anzuschlagen.

"Dass es am Ende doch klare Bestzeit mit großem Abstand zur Konkurrenz ist, war schon eine riesige Überraschung. Und dann auch noch die Goldmedaille. Unglaublich. Ich bin echt sprachlos, bin geflashed und habe eine riesige Freude. Jetzt kommen die 200 und ich hoffe, dass ich da ähnlich gut abschneiden kann", verlautete Mladenovic.