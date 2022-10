Schwesternduell am Volleyballnetz

Wenn die noch ungeschlagenen Oberbank Steelvolleys Linz-Steg am Samstag (18.30 Uhr) die Spielgemeinschaft Bisamberg/Hollabrunn empfangen, kommt es zu einem Schwesternduell: Die 17-jährige Emma Hohenauer, die zuletzt von Bisamberg zu den Titelverteidigerinnen nach Linz wechselte, trifft auf ihre um eineinhalb Jahre jüngere Schwester Lilli. Auf Sand war es schon mehrfach zu dieser Konstellation gekommen, in der Halle ist es eine Premiere. Beide gelten in den jeweiligen Nachwuchsnationalteams als Fixgrößen. Entsprechend froh sind die Steg-Verantwortlichen, die Perspektivspielerin nach Linz gelotst zu haben. Beim 3:0 zuletzt gegen Aufsteiger Purgstall zeigte Emma Hohenauer nicht nur mit acht Punkten, sondern mit einer reifen Präsenz auf dem Spielfeld auf. Reif ist auch ihre Einstellung: Da Hohenauer weiterhin in St. Pölten zur Schule geht, pendelt sie jeden Tag von dort zum Training nach Linz. Das bedeutet täglich mehrere Stunden im Zug.

Da Steg neben der Bundesliga auch noch im Cup, Europacup sowie in der Mitteleuropaliga aktiv ist, darf das Talent trotz fünf Legionärinnen im Kader auf viel Spielzeit hoffen.

Ried als Favorit nach Kärnten

Den Herren des UVC McDonald’s Ried wird vor dem Auswärtsspiel am Samstag (19 Uhr) von Gegner Klagenfurt die Favoritenrolle zugeschoben. "Dieser Gegner ist uns prinzipiell überlegen", sagt Kärnten-Trainer Hans Huber.