Schwestern jubeln über WM-Finale

"Wir haben die Nerven bewahrt, sind cool und geduldig geblieben. Aber vor allem waren wir eine Einheit vom ersten bis zum letzten Meter", sagt Magdalena. Die Olympia-Dritte im Einer ist auf ihre zwei Jahre ältere Schwester mächtig stolz, weil: "Kathi arbeitet Vollzeit und hat noch nicht so viele Rennen auf diesem Niveau bestritten. Wahnsinn, was sie hier leistet!" Für den oberösterreichischen Leichtgewichtsruderer Konrad Hultsch endete die WM auf Rang 16. "Es war herzerfrischend, was er uns hier gezeigt hat", sagt Nationaltrainer Robert Sens.