"Schwerste Quali-Aufgabe der vergangenen Jahre"

Gerade einmal fünf Siege trugen Österreichs Handballherren in den bisher 23 Spielen gegen Island davon, bevor es heute im Hinspiel des WM-Qualifikations-Play-offs in Bregenz neuerlich gegen die Skandinavier geht (18 Uhr live in ORF Sport Plus). "Es ist sicher unsere schwerste Quali-Aufgabe in den vergangenen Jahren", sagte ÖHB-Kapitän Nikola Bilyk über den Sechsten der Europameisterschaft im Jänner.

"Wir haben bei der EM gesehen, wie stark sie sind, da war Island ein Medaillenkandidat", sagt Teamchef Ales Pajovic, dessen Spieler schon recht genau wissen, was auf sie zukommt. "Island hat in der Defensive nicht unbedingt die großen Leute, sie werden früher rauskommen, um unser Spiel zu stören. Wir müssen Zweikämpfe gewinnen, mit unseren Kreisläufern und Einläufern arbeiten", rechnet Bilyk damit, dass die standartmäßige 6:0-Deckung öfter auf eine 3:3-Formation wechselt. Das Rückspiel folgt bereits am Samstag in Hafnarfjordur (18 Uhr).