Schwab mit erstem Stockerlplatz auf der European Tour

Der bei den BMW International Open in der Nähe von München als Zweiter in die Schlussrunde gegangene Schladminger führte gestern bis zur 13. von 18 Spielbahnen mit bis zu zwei Schlägen Vorsprung, spielte im Finish aber fehlerhaft. Bernd Wiesberger landete nach der besten Schlussrunde im Feld (65) noch auf Rang 16. Der Sieg bei diesem mit zwei Millionen Euro dotierten Event der European Tour ging am zweiten Extraloch des Stechens an den Italiener Andrea Pavan.

Am Ende tröstete sich der 24-jährige Schwab mit seinem bereits vierten Top-Ten-Ergebnis in diesem Jahr sowie seinem ohnehin besten Karriere-Ergebnis, das ihm mit 76.400 Euro versüßt wurde. Dank des bisher größten Preisgeld-Schecks seiner Karriere ist der Rohrmooser mit insgesamt 937.539 Euro nicht mehr weit von seiner ersten Preisgeld-Million entfernt. "Hätte mich jemand vor dem Turnier gefragt, ob ich einen dritten Platz nehmen würde, ich hätte gesagt: in jedem Fall", sagte Schwab.