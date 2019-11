Schwab bleibt an der Spitze

Österreichs Golf-Ass liegt zur Halbzeit des ersten Finalturniers der European Tour in Antalya allein in Führung. Der 24-jährige Steirer spielte gestern eine 67er-Runde und liegt im Klassement mit zwölf unter Par vor dem Quartett Detry (Bel/–11), Fisher (Gbr/–11), Norén (Swe/–11) und Willett (Gbr/–11). Weiterhin nicht nach Wunsch läuft es für den Spitzenreiter in der Saisonwertung der European Tour, Bernd Wiesberger. Der Burgenländer fiel nach einer 72er-Runde mit insgesamt eins unter Par auf den geteilten 62. Platz zurück.

