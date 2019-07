Schumachers Sohn im Auto des Vaters

In den 1990-er-Jahren hatte Formel-1-Star Michael Schumacher bei seinen Heimrennen auf dem Hockenheimring wahre Völkerwanderungen ausgelöst. Weder Nico Rosberg noch Sebastian Vettel konnten später einen ähnlichen Hype bei ihren Landsleuten erzeugen. Am kommenden Formel-1-Wochenende in Hockenheim wird noch einmal an die alten Zeiten erinnert. „Schumis“ Siegerauto von 2004, der Ferrari F2004, wird den Hockenheimring im Renntempo umrunden. Hinter dem Steuer: Mick Schumacher, der Sohn des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters, der seit seinem Skiunfall im Dezember 2013 gesundheitlich schwer beeinträchtigt von der Öffentlichkeit abgeschirmt lebt.

„Es wird sehr emotional und sehr speziell“, freut sich Mick Schumacher auf die Ausfahrt mit dem Auto des Vaters. Der 20-Jährige ist derzeit in der Formel 2 unterwegs und kann sich als Mitglied des Ferrari-Nachwuchskaders Chancen auf den Aufstieg in die Formel 1 ausrechnen.



14 Mal ging Formel-1-Legende Michael Schumacher auf der legendären Rennstrecke in Hockenheim an den Start. Viermal siegte er (1995, 2002, 2004, 2006), zweimal wurde er Zweiter (1997 hinter Gerhard Berger), einmal Dritter. Mit dem F2004 hat Ferrari 15 Grand-Prix-Siege eingefahren und (mit Schumacher) Fahrer - und Konstrukteurs-WM gewonnen.