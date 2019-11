Schüler stemmt gegen Lehrer

Und es kommt dabei zum internen Duell beim Gastgeber SK Vöest Linz. Der erst 14-jährige Luca Modrey (li.) möchte in der Klasse bis 55 Kilo Gold holen. Sein Trainer Manuel Littringer (re.) ist auf den Sieg in der 89er-Kategorie scharf. "Der schlechter Platzierte zahlt ein Essen", sagt Vereins-Urgestein Manfred Modrey. Denn derzeit muss das Duo noch "abkochen", um es in die jeweilige Gewichtsklasse zu schaffen. Ex-Europameister Sargis Martirosjan (Mitte) tritt ebenfalls an.

