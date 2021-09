Schubert führt das WM-Team an

Der 30-Jährige gönnte sich nach Bronze in der Kombination bei den Olympischen Spielen nur eine kurze Pause. "Jetzt fühle ich mich wieder frisch, aber der Wettkampf-Rhythmus fehlt sicher. In Tokio habe ich gezeigt, dass ich speziell im Lead in einer sehr guten Form bin", sagt der Tiroler.

Der Vöcklabruckerin Franziska Sterrer, die wie Schubert in Innsbruck mit den besten heimischen Leuten trainiert, ist im Bouldern ebenfalls viel zuzutrauen.