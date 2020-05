Schröcksnadel bleibt ÖSV-Präsident

Eigentlich wollte Langzeitfunktionär Peter Schröcksnadel im Sommer seine Funktion als Präsident des Österreichischen Skiverbandes ÖSV zurücklegen. Seit Dienstagabend steht fest, dass der 78-jähriger Tiroler zumindest noch ein Jahr an der Spitze des ÖSV stehen wird.

Bei der Sitzung der Präsidenten der Landesskiverbände wurde aufgrund der Corona-Situation beschlossen, die Länderkonferenz inklusive der anstehenden Neuwahlen erst für Juni 2021 anzusetzen. Alle gewählten Funktionäre, also auch der Schröcksnadel und alle Vizepräsidenten, bleiben daher bis Juni 2021 in ihren Funktionen.

Schon im April hatte der ÖSV-Boss angekündigt, in der aktuellen Situation den Verband nicht hängen lassen zu wollen. „Wenn man so etwas aufbaut, dann muss es auch ordentlich übergeben werden, damit hinterher kein Chaos entsteht.“ Für die WM-Saison 2020/2021 will Schröcksnadel das 60-Millionen-Euro-Budget des ÖSV sichern. Keine leichte Übung in Zeiten wie diesen ...