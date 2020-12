Schonfrist für Dolenc nach Covid-Erkrankung

Am Traunsee steckte man den Dämpfer trotz des Verlusts der Tabellenführung an Klosterneuburg gut weg, war das Team doch erst am Freitag aus der verordneten Quarantäne gekommen. Center Daniel Dolenc hatte sich nämlich mit Corona infiziert. Fieber und Husten hatten den finnischen Center ans Bett gefesselt. Der 27-Jährige hätte in der Steiermark sogar sein Comeback feiern können. "Aber der Trainer wollte ihn noch schonen, weil er noch geschwächt war", erklärte Finanzvorstand Harald Stelzer. Denn im morgigen Cup-Halbfinale zu Hause gegen BC Vienna (19 Uhr) brauchen die Swans einen voll fitten Dolenc.

"Wir wissen, dass wir uns steigern müssen", sagte Wels-Obmann Michael Dittrich, dessen Truppe gerade noch in den Top-Sechs liegt, zwei Punkte hinter Gmunden (3.).

Für die Damen des DBB LZ OÖ war am Samstag im Cup-Halbfinale Endstation. Die Oberösterreicherinnen unterlagen bei den Titelverteidigerinnen der Duchess Klosterneuburg 56:77 (21:41).